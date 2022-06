'Ép' giá xăng thấp gây thiệt hại kinh tế: Phản biện phát ngôn của Bộ trưởng Công thương VN

'Phát biểu phi lý'

"Chi phí nền kinh tế tăng, đặc biệt vận tải, đánh bắt thủy sản, khai thác chế biến than. Mục tiêu là kiềm chế giá xăng dầu ở mức thấp hợp lý để kiểm soát lạm phát và giảm chi phí sản xuất giá thành của nền kinh tế. Làm sao để đảm bảo hàng hóa sản xuất Việt Nam cạnh tranh được."

"Do đó khi giá dầu bị ép xuống một cách hợp lý, đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất và giá thành khi kinh doanh xăng dầu. Chúng ta dùng các biện pháp như giảm thuế, tính toán lại chi phí kinh doanh của xăng dầu thì nền kinh tế sẽ có đầu vào hợp lý, đảm bảo cạnh tranh trên trường quốc tế."

Giá xăng Việt Nam đã tăng 6 lần liên tiếp, vượt mức 31.000 đồng/lít, tăng gấp đôi so với năm 2020, và tăng 30% kể từ đầu năm. Thuế, phí áp lên mặt hàng xăng dầu chiếm khoảng 30-32%, tương đương 10.000 - 11.000 đồng/lít.

Tiến sĩ Phạm Thế Anh nói với BBC News Tiếng Việt cho rằng giá xăng ở Việt Nam "không có lợi thế gì so với các nước khác, đặc biệt trong bối cảnh phải hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và chống lạm phát".

"Nói giá xăng Việt Nam ở mức trung bình thấp là sai. Tôi vẫn khẳng định rằng so với dữ liệu của quốc tế thì giá xăng ở Việt Nam ở mức trung bình, không hề thấp, xấp xỉ Thái Lan, Campuchia, cao một chút so với Lào, cao hơn rất nhiều so với Indonesia, Malaysia."