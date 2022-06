Chiến dịch 'đốt lò' của TBT Nguyễn Phú Trọng: Điều gì thực sự phía sau?

Ai bị nhắm đến?

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Trạc là ba nhân vật bị xử lý hôm 7/6 trong đợt 'đốt lò' mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi bị khai trừ Đảng và bị cách chức do vi phạm các quy định và quy chế của nhà nước, 'gây thất thoát lớn'.

Điều gì thực sự phía sau chiến dịch 'đốt lò'?

Freedom House, một nhóm vận động có trụ sở tại Hoa Kỳ, xếp Việt Nam là nước "không có tự do", với số điểm năm ngoái chỉ là 19 điểm trên 100.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một nhóm chống tham nhũng có trụ sở tại Berlin, xếp Việt Nam ở vị trí 39/100 vào năm ngoái, tăng so với mức 31 vào năm 2012, năm mà chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối.

Ở Việt Nam, các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý chỉ đăng tải các bài báo về tham nhũng do các cơ quan nhà nước cung cấp. Những hạn chế về quyền tự do báo chí làm suy yếu chức năng điều tra độc lập của truyền thông nhà nước Việt Nam, làm giảm khả năng phát hiện tham nhũng, giảm áp lực lên chế độ về trách nhiệm giải trình, theo phân tích của nhà quan sát Nguyễn Hồng Hải trên East Asia Forum.