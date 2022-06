Đại án Việt Á: Sau chủ tịch thành phố, đến lượt giám đốc CDC Hà Nội bị bắt

một giờ trước

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gậy hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến đại án Công ty Việt Á.

Bản tin của báo Công an Nhân dân thông tin về quá trình điều tra của Công an TP Hà Nội cho thấy: "Đối với CDC Hà Nội, trong khoảng thời gian tháng 12/2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm, nên để đảm bảo có đủ số lượng kít phục vụ phòng chống dịch, dựa trên quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á có nhiều ưu điểm, không có việc bàn bạc với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á về việc giúp Công ty Việt Á được trúng thầu."