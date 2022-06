Đài Úc bình luận vụ án Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và công cuộc 'đốt lò' ở VN

một giờ trước

"Vietnam was once praised for its pandemic response. Now a COVID corruption scandal has brought down its health minister" - tạm dịch: "Việt Nam từng được khen về cách chống đại dịch. Nay vụ bê bối tham nhũng Covid hạ bệ bộ trưởng y tế", đăng hôm 10/06/2022 trên trang web đài ABC của Úc, mô tả việc bắt hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh như một phần của chiến dịch chống tham nhũng tiếp tục được thúc đẩy quyết liệt.