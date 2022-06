9 tiếp viên VN bị tạm giữ ở Úc vì nghi rửa tiền: Việt Nam nói đã được thả, ‘không nghiêm trọng’

2 giờ trước

Tiền lệ buôn lậu và rửa tiền

T háng 4/2008 , phi công Lại Quốc Việt của Vietnam Airlines (VNA) gây chấn động dư luận khi bị bắt giữ tại Úc do nghi ngờ là có liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy lớn tại quốc gia này.

Tháng 12/2009, ông Việt đã phải ra tòa cùng sáu nghi can gốc Việt khác trong vụ mà báo chí Úc gọi là xét xử đường dây rửa tiền thuộc loại "lớn nhất từ trước tới nay". Ông Việt lãnh án tù 9 năm rưỡi, phải thi hành án ít nhất 7 năm vì tội rửa tiền, số tiền liên quan lên tới 5,1 triệu đô Úc.

Tháng 5/2010 , Vietnam Airlines nói phi hành đoàn gồm 13 người trên chuyến bay VN782 từ Sydney đi TP HCM bị cảnh sát liên bang Australia (AFP) giữ lại tại khu vực hải quan sân bay do 'nghi ngờ buôn lậu '.

Tháng 3/2011, tại Việt Nam, người mẫu Vĩnh Thụy (tức Lê Xuân Vĩnh Thụy) cùng ba bị can khác (bao gồm Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung, Đỗ Thanh Lâm) bị khởi tố do hành vi rửa tiền, với tổng trị giá các đợt vận chuyển phi pháp lên tới hơn 6,3 tỉ đồng và trên 34,5 ngàn USD. Hơn 30 tiếp viên hàng không được xác định đã tham gia các phi vụ vận chuyển do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu.