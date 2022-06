VN: Vì sao Đảng Cộng sản khai trừ quan chức tham nhũng rồi mới để tòa xử?

36 phút trước

Nạn tham nhũng trong nội bộ Đảng

Trong nghiên cứu có tên "The perpetuation of bribery-prone relationships: A study from Vietnamese public official" đăng trên 'Public Administration and Development, nhóm tác giả nói về quan hệ dễ trao và nhận hối lộ không ngừng của giới chức Việt Nam.