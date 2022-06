41 năm tù cho 5 bị cáo vụ quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong: Gia đình 'sẽ kháng cáo'

một giờ trước

Khi đó, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can 'thực hiện hành vi cố ý gây thương tích' dẫn đến cái chết của anh Thiên.

Quyết định này được đưa ra sau khi gia đình Binh nhất Nguyễn Văn Thiên kiên quyết phản đối kết luận ban của đầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai rằng Thiên chết do 'tự ngã'.

Vật gây án là cái xô nhựa

"Ban đầu họ bảo nguyên nhân cái chết là do đột quỵ, tự té ngã nên tôi không ký vào và tới bây giờ họ cũng chưa làm lại giấy báo tử cho con tôi. Họ nói kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có sau 10 ngày, nhưng tận hơn một tháng sau gia đình tôi mới nhận được. Gia tôi phải làm dữ, dọa tự tử thì mới nhận được kết quả giám định."

Bà nói với BBC: "Ban đầu bên quân đội dù chưa đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi vẫn khăng khăng và bịt miệng chúng tôi, nói rằng cháu tôi chết là do nó tự té, dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ.

"Nhưng gia đình tôi quay hình, đăng ảnh lên mạng để rộng đường dư luận và ai cũng thấy rằng, vết thương bầm tím nhiều chỗ như vậy không thể nào do té ngã mà ra.

"Khi làng xóm đồng lòng muốn mua tủ cấp đông để giữ thi thể cháu Thiên thì họ lại lấy lý do Covid, bắt phải chôn ngay.

Cuối tháng 11, tại buổi họp báo về vụ việc, đại tá Lê Tuấn Hiền - chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - khẳng định quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do đột quỵ, té ngã, xuất huyết não chứ không phải bị đánh như một số thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai còn cam đoan hình ảnh vết bầm, vết mổ trên thi thể anh Thiên là do tự ngã và khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau, theo báo Người lao động .

"Bên quân đội của tỉnh Gia Lai cũng đến thắp nhang cho Thiên, an ủi gia đình. Về việc trước đó họ cứ một mực khẳng định con tôi chết do đột quỵ thì sau này họ có nói lại rằng đó chỉ là dự đoán ban đầu. Gia đình tôi đã cố gắng đấu tranh để Thiên chết không oan uổng, cho tới giờ họ mới chấp nhận là con tôi chết do bị đánh." ông Lâm nói với BBC.