Sau 50 năm, 'Em bé Napalm' Phan Thị Kim Phúc điều trị bỏng lần cuối

một giờ trước

Theo tường thuật đương thời của báo The New York Times, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã ba ngày đánh nhau tại đó.

Viết cho tờ the New York Times hồi đầu tháng 6 nhân dịp kỷ niệm 50 năm vụ ném bom napalm đau thương, bà Kim Phúc bà đã ghét bức ảnh đó trong một thời gian dài khi bà vật lộn để hàn gắn về thể chất và tinh thần.

Cuộc sống sau năm 1975

Bà Kim Phúc ra mắt hồi ký năm 2017, có tựa Fire Road: The Napalm Girl's Journey through the Horrors of War to Faith, Forgiveness, and Peace.