'Danh dự' của nghệ sĩ Việt Nam bị tố cáo ở Majorca: Góc nhìn hai luật sư

50 phút trước

Trái ngược truyền thông nước ngoài

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo đã đình chỉ tất cả hình ảnh, công việc của một nhạc sĩ, lý do đưa ra là "tự ý xuất ngoại".

Luật sư Phan Trung Hoài nói với BBC News Tiếng Việt: "Không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc thông tin hai diễn viên nhạc sĩ được cư dân mạng réo tên liên tục thì VTV đã có động thái cắt sóng chương trình có sự tham gia của hai người này và một nhạc sĩ cũng bị đình chỉ công việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nghi can vẫn chỉ là đối tượng bị nghi ngờ thực hiện hành vi tội phạm do vậy cần phải có điều tra/xác minh trên cơ sở đó ra kết luận để truy tố. Không ai bị coi là có tội khi không có bản án có hiệu lực pháp luật dù ở ta hay Tây."

Theo nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam 2015 thì "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội".

Luật sư Phan Trung Hoài nhận định, "Như vậy, khi chưa được chứng minh theo trình tự, thủ tục do luật quy định, chưa có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị buộc tội phải được coi là người không có tội. Do không được coi là người có tội nên các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không được đối xử với người bị buộc tội như người có tội, kể cả trường hợp họ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất như tạm giam."

Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

'Không phải trường hợp mới'

Một số thành viên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

"Vụ án xét xử sáu thành viên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ [Tịnh thất Bồng lai] ở Đức Hòa, Long An cũng là một vụ điển hình. Họ bị chính cơ quan tố tụng thông tin cho báo chí về tội danh phạm vào luân thường, đạo lý. Thế nhưng, cho đến thời điểm xét xử, thì tội danh ấy vẫn không có thông tin kết luận có hay không? Cho dù theo quy định, thời hạn điều tra về tội danh ấy đã qua từ lâu. Với nghi án về tội danh phạm vào luân thường, đạo lý đã làm công chúng nghi ngờ về tư cách đạo đức của họ, về việc tu hành…", Luật sư Mạnh nói.

"Nhân dịp vụ án xảy ra ở Tây Ban Nha liên quan đến hai công dân Việt Nam, tôi mong rằng truyền thông và công chúng sẽ có dịp so sánh, nhận ra sự khác biệt về các nguyên tắc hình sự đã được vận dụng ở nước họ và nước ta để có hành xử đúng đắn hơn trong các trường hợp tương tự về sau", Luật sư Đặng Đình Mạnh kết luận.

Suy đoán vô tội hay giả định vô tội (The presumption of innocence) có nội dung cốt lõi là mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Suy đoán vô tội là nguyên tắc hiến định và là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự, được quy định đầy đủ, cụ thể tại Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Việt Nam.