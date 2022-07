Vụ án Nhật Cường: Ông Nguyễn Đức Chung được giảm 1 năm tù

30 phút trước

Sự nghiệp Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt

Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Nhưng vào ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Đức Chung.