Việt Nam: Quy định của Đảng và việc 'chỉ định' bà Đào Hồng Lan dẫn dắt Bộ Y tế

42 phút trước

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt ngày 7/6 do liên quan 'đại án' Việt Á

Quy định 105

Bộ Chính trị hiện nay gồm 18 người, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương, do Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đứng đầu, đang lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Chỉ định, rồi Quốc hội bầu

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với ông Nguyễn Thanh Long.