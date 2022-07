Một người Việt thắng kiện xin tỵ nạn tại tòa Scotland nhờ 'ảnh biểu tình' trước ĐSQ VN

một giờ trước

Nay, sau nhiều tháng tiếp tục kiện, vụ việc được đưa lên Tòa Phúc thẩm Scotland (The Outer House of the Court of Session), và phán quyết của Thẩm phán Lord Ericht đã lật ngược lại bản án trước.