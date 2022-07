Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị 5 năm tù vì ‘lợi dụng tự do dân chủ’

'Xúc phạm Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An'

Cáo trạng tại tòa, được báo chí nhà nước dẫn lại, nói từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.

Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng các video có nội dung "ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ".

Phiên tòa gây quan tâm

Sau ba tuần tạm hoãn, hôm 20/7 TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở lại phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và nhóm người liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (đã đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ).

Đại diện cho các bên bị hại bao gồm ông Nguyễn Sơn, cấp bậc Thượng tá, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, ông Trương Ngọc Toàn, pháp danh Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Thiên Châu, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và 2 luật sư đại diện của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Tuy nhiên sau đó, cơ quan điều tra công bố sáu người của Thiền Am chỉ bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ...".

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cáo buộc nhóm người sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" do ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) đứng đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội, bao gồm 4 clip đăng trên tài khoản Youtube "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" và 1 clip có tên "Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng lai sắp đổ máu. Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an" đăng trên tài khoản Youtube "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".