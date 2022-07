Cô gái tóc xù có 8 ngón tay: 'Tôi đặc biệt chứ không khác biệt'

một giờ trước

Không bỏ lỡ cơ hội

Không muốn thay đổi khiếm khuyết

Không 'khác biệt' mà 'đặc biệt'

"We are not different, we are special (Chúng ta không khác biệt mà chúng ta đặc biệt)", Như Mỹ nhấn mạnh.