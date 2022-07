'Chuyến bay giải cứu': Bắt thêm 6 người - Tham nhũng, hối lộ còn có thể ở khâu nào?

53 phút trước

Hôm 25/7, Bộ Công an Việt Nam cho biết, đã có thêm 6 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, trong danh sách này có cựu lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an và cán bộ cấp cao của Văn phòng Chính phủ và Bộ giao thông Vận tải và Bộ Y tế.

Vụ án này được Cơ quan an ninh điều tra Việt Nam khởi tố từ cuối tháng 1/2022.

Thời điểm nói trên, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều quan chức các bộ ngành liên quan để điều tra hành vi 'nhận hối lộ', bao gồm: