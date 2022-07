Trải nghiệm Thái Lan: Một ngày sống cùng voi ở Chiangmai

Tôi ghé thăm khu bảo tồn voi The Chai Lai Orchid ở Chiangmai, phía Bắc của Thái Lan một ngày giữa tháng 7/2022, nơi đây vô cùng rộng lớn với núi rừng sông suối và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Vì nằm trong rừng sâu, đường lên The Chai Lai Orchid không hề dễ dàng. Trước khi đến khu bảo tồn một ngày, lễ tân nơi đây đã chu đáo dặn dò tôi rằng nếu tự lái xe hoặc đi taxi thì đừng tin vào định vị GPS, ngay cả những người địa phương cũng có thể bị lạc nếu không rành đường. Vì vậy, tôi quyết định nhờ họ tới đón từ trung tâm thành phố Chiangmai.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ trên một chiếc Songthaew, trong tiếng Thái nghĩa là "hai hàng ghế", không có cửa bảo vệ, và đương nhiên không máy lạnh, tương tự như xe lam ở Việt Nam nhưng nặng mùi xăng hơn, tôi đến được khu lễ tân của The Chai Lai Orchid. Từ đó, tôi phải đi tiếp thêm một đoạn đường dài với những con dốc ngoằn nghoèo và băng qua một con suối nhỏ mới tới được nơi ở cùng với những chú voi.

Mọi thứ gần gũi với thiên nhiên đến mức khi tôi đang ăn tối thì bỗng nhiên nghe tiếng la hét vì không biết từ đâu xuất hiện một con bọ cạp to hơn hai ngón tay người lớn.

Được voi vào tận phòng đánh thức

Tôi trải qua một đêm khó ngủ ở The Chai Lai Orchid, một phần vì ở đây không có wifi, một phần vì muỗi và ngoại trừ nước uống đóng chai, toàn bộ nước sinh hoạt trong phòng là nguồn nước suối đục ngầu.

Mida và một người trông coi mang đến cho tôi một giỏ đầy dưa hấu và chuối để đưa cho một chú voi có tên là Sea Voy ăn. Tôi ban đầu hơi sợ trước một sinh vật to lớn như vậy, nhưng khi đã quen rồi thì mới phát hiện ra loài voi hiền lành và thân thiện đến thế nào.

Khác hẳn so với những lần thấy voi sở ở thú, tôi chưa bao giờ thấy voi gần đến vậy. Chú voi Sea Voy có cặp mắt to với đôi lông mi dài nhưng luôn nhắm nghiền, khuôn miệng luôn há to như đang cười và chiếc vòi liên tục chĩa đến tôi để tìm thức ăn.