Ông Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn QH về hộ chiếu mới trong khi tiếp tục cấp cho dân

17 phút trước

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất trước Quốc hội về hộ chiếu mẫu mới vào 10/8, theo truyền thông Việt Nam.

Phần này thuộc Nhóm vấn đề thứ nhất, thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Công an, xoay quanh các nội dung: thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Vẫn tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới

Hôm 3/8, một quan chức giấu tên của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an cho biết việc cấp hộ chiếu sẽ vẫn được thực hiện 'như bình thường' tại 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Người này cho biết thêm rằng so với đầu tháng Bảy, hiện lượng người đi làm hộ chiếu mới giảm nhưng văn phòng vẫn nhận hơn 1000 lượt nộp mỗi ngày.

Trong khi đó, ngay sau khi Bộ Công an cho biết "sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân", đã hết cảnh xếp hàng làm hộ chiếu ở các Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tại Hà Nội, theo ghi nhận của Dân trí hôm 4/8.

Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến; bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.