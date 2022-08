Nhà hát Opera Hà Nội: 'Thảm họa nếu xây ở Đầm Trị' - Bài 1

một giờ trước

Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội nằm trong đồ án quy hoạch không gian bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500 ở Hà Nội hiện đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và dư luận nhiều tuần nay.

Theo đồ án này, tại khu vực Đầm Trị nằm sát hồ Tây thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ sẽ mọc lên công trình với tên gọi dự kiến là Nhà hát Opera Hà Nội, với quy mô 1.800 chỗ ngồi, gấp ba Nhà hát Lớn Hà Nội, xấp xỉ nhà hát Esplanade Singapore.

Khi phối cảnh 3D của nhà hát do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, có một bộ phận công chúng ủng hộ vì công trình này có thể trở thành điểm nhấn, một biểu tượng mới của thủ đô cũng thu hút khách du lịch.

'Thảm họa nếu xây ở Đầm Trị'

Cụ thể hơn, ông cho rằng mọi người đều có thể nhìn thấy những bất cập khi có một lượng người lớn đi vào bán đảo Quảng An, sẽ phải mở đường lớn và chỗ đậu xe và phá hủy hoàn toàn bán đảo này.

'10 khía cạnh sai phạm'

Không để ý kiến phản biện đến với cộng đồng?

Lấy ý kiến người dân: Liệu có minh bạch?

Tờ Hà Nội Mới ngày 1/8 dẫn lời ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: "Gần hai tháng qua, UBND quận Tây Hồ cũng đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại địa bàn theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Cụ thể, ngày 15-7, lấy ý kiến cộng đồng các tổ chức, dân cư tại địa bàn quận; ngày 28-7, lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại 2 phường Quảng An, Tứ Liên. Kết quả cho thấy, đại bộ phận tổ chức, người dân trên địa bàn ủng hộ đồ án quy hoạch."

Tuy nhiên, trên các nhóm Facebook Cư dân Quảng An - Tây Hồ, Hội những người yêu Hồ Tây, xuất hiện hàng loạt hình ảnh người dân treo băng rôn trước nhà phản đối đồ án quy hoạch 1/500 tại bán đảo Quảng An, với lý do người được lấy ý kiến là cư dân phường khác, không phải ở vùng bị quy hoạch.