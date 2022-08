Ý kiến phản biện: Nhà hát Opera và tổ hợp 58 Tây Hồ “như hai chiếc dằm cắm vào Hồ Tây” - Bài 2

Cư dân phường Quảng An, quận Tây Hồ phản đối tòa nhà 58 Tây Hồ của Sun Group

Nguồn hình ảnh, Facebook cư dân Quảng An - Tây Hồ

Tuy nhiên, cụm chung cư kết hợp dịch vụ đa chức năng gồm 9 tòa tháp tại phường Quảng An - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội này có chiều cao từ 25 - 40 tầng, và chỉ cách mép hồ chưa tới 20 mét.

'Vi phạm thô bạo'

"Nếu so sánh quy hoạch thì công trình thực tế này đã vi phạm một cách thô bạo những quy định ở trong quy hoạch", ông Giang nhận định.

Tính minh bạch trong việc lấy ý kiến cư dân?

Tờ Hà Nội Mới ngày 1/8 dẫn lời ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: "Gần hai tháng qua, UBND quận Tây Hồ cũng đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại địa bàn theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Cụ thể, ngày 15-7, lấy ý kiến cộng đồng các tổ chức, dân cư tại địa bàn quận; ngày 28-7, lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại 2 phường Quảng An, Tứ Liên. Kết quả cho thấy, đại bộ phận tổ chức, người dân trên địa bàn ủng hộ đồ án quy hoạch."

Tuy nhiên, trên các nhóm Facebook Cư dân Quảng An - Tây Hồ, Hội những người yêu Hồ Tây, xuất hiện hàng loạt hình ảnh người dân treo băng rôn trước nhà phản đối đồ án quy hoạch 1/500 tại bán đảo Quảng An, với lý do người được lấy ý kiến là cư dân phường khác, không phải ở vùng bị quy hoạch.