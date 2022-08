Số ca nhiễm ở TP.HCM tăng mạnh, VN vào nhóm tăng ca Covid cao nhất thế giới

một giờ trước

Tuần qua, TP.HCM ghi nhận trung bình 144 ca mắc mới mỗi ngày, cao hơn 10 ca so với trung bình tuần trước, theo VnEpress .

Cụ thể, trong ngày 12/8/2022, tổng số trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện Nhi của Thành phố là 13 trường hợp, tăng 2 trường hợp so với ngày hôm trước.

Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm mới

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 10/8, Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia có số ca nhiễm mới cao nhất.

WHO cho rằng số ca nhiễm tại Việt Nam tăng cao một phần là do báo cáo bổ sung ca nhiễm trong nước từ tháng Hai của một số tỉnh, chứ không phải số ca nhiễm mới phát sinh trong tháng Tám.

Bản tin Covid-19 của Bộ Y tế ngày 11/8 cũng ghi nhận con số trường hợp nhiễm mới là 6.775 người, cao gấp ba lần so với mức trung bình tuần trước. Tuy nhiên, điều này cũng được lý giải là do Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh, sau khi rà soát thông tin.