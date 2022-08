VN: Phóng sinh cá hải tượng long đặt câu hỏi về gây nghiệp và hiểm họa môi trường

một giờ trước

Hiểm họa môi trường

Chủ nhân đoạn video gây tranh cãi trên nói với Thanh Niên rằng, đoạn video được quay vào ngày 30/6 dương lịch, chứ không phải mới đây. Người này vô tình qua phà đi từ H.Bình Chánh (TP HCM) hướng về Cần Giuộc (Long An) và thấy nhóm người tụ tập chuẩn bị thả cá.

Phóng sinh sai cách bằng 10 sát sinh?

"Tôi không nghĩ những người đi phóng sinh không ý thức được chim cá họ mua là do bắt đem về. Người này thả xuống, người kia bắt lên nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ, miệng niệm Bồ Tát. Những con chim bị săn bắt bằng những cách tàn độc như lấy kim chỉ may mù mắt, chích điện, cắt gân cánh cho không bay được xa... Như vậy nhu cầu mua cá, chim phóng sinh này sẽ tạo ra thị trường hành hạ các loài vật. Thế là đang tích đức hay đứt phước?" - Facebook Cao Ngọc An viết.