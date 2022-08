Vụ 42 người Việt chạy trốn khỏi Campuchia: Chính quyền hai nước 'tiến hành điều tra'

một giờ trước

Người bị mất tích được xác định là nam thiếu niên 16 tuổi ngụ Gia Lai. Thi thể người này được tìm thấy hôm 20/8 ở khu vực thuộc địa phận huyện An Phú, tỉnh An Giang, cách hiện trường vụ việc khoảng 4 km, theo thông tin của báo Thanh Niên .

Phản ứng của chính quyền Việt Nam

Ngày 20/8, báo Người Lao Động trích dẫn lời Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: "Hiện người Việt tại Campuchia còn rất nhiều, riêng Casino Rich World ở tỉnh Kan Danl thì còn lại 11 người không có giấy tờ hợp pháp."

Liên quan vụ việc, hôm 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) - cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang - để điều tra về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".