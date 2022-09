VN: 'Thánh rắc hành' Bùi Tuấn Lâm bị bắt, gia đình nói gì?

51 phút trước

'Đã chuẩn bị sẵn tinh thần'

Vụ việc càng 'gây bão' khi ông bị công an triệu tập vì video này và hàng loạt báo mạng tiếng Anh trên thế giới đưa tin vụ bắt giữ. Reuters là hãng tin quốc tế đầu tiên, vào ngày 17/11/2021, đưa tin ông Bùi Tuấn Lâm bị công an triệu tập.

'Điều 117 là tấm lưới vét'

Tờ Tuổi Trẻ tường thuật: "Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an Đà Nẵng, Bùi Tuấn Lâm là thành viên của một số tổ chức mà thực chất là các hội, nhóm chống Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong và ngoài nước, các tổ chức phản động. Bị can này tham gia các phái đoàn do những người chống đối chính trị lập ra, tham gia các khóa huấn luyện về "đấu tranh bất bạo động"…