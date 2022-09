Phật giáo Việt Nam 'hưng thịnh không phải nhờ chùa đồ sộ'

Phật giáo Việt Nam 'hưng thịnh không phải nhờ chùa đồ sộ'

Theo quan sát của tôi, hiện tại phóng sinh theo hình thức rất rầm rộ, trong khi phóng sinh thật do cái tâm muốn cứu chúng sinh thì còn rất ít.

Dưới góc độ của một công dân Việt Nam, chúng tôi không bàn cãi gì về nội bộ của GHPHVN. Bởi vì là công dân Việt Nam, chúng tôi mong muốn đất nước có tự do tôn giáo, có nghĩa là các tổ chức tôn giáo ví dụ như Phật giáo hay Thiên Chúa giáo phải được độc lập với chính quyền.

GHPGVN là một tổ chức do chính quyền Việt Nam dựng lên và được điều hành gián tiếp dưới bàn tay của chính quyền thì điều đó chúng tôi không ủng hộ.

Do vậy, chúng tôi không can thiệp hay xen vào nội bộ của một tổ chức Phật giáo quốc doanh như thế.

Riêng việc thầy Thích Thái Trúc Minh vào Quảng Bình làm trong ban trị sự thì chúng tôi cũng vừa hay biết sau các sự việc ồn ào về khất thực và cúng dường. Tôi nhận định việc này cũng do ít nhiều sự tổ chức, sắp xếp của GHPGVN.

Phật giáo Việt Nam luôn có tinh thần hộ quốc an dân, tức là bảo vệ tổ quốc và giúp người dân được bình an, sống cuộc sống an lành hạnh phúc. Qua mọi triều đại, thể chế, Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc, cho nên, việc ngày xưa các vị cao tăng đóng góp ý kiến để xây dựng đất nước, làm cho xã hội tốt đẹp là rất đáng hoan nghênh, tôn trọng.