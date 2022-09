60 người VN tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, Bộ Ngoại giao lên tiếng

Qua mở rộng điều tra vụ 42 người Việt tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia về Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, phát hiện 4 đường dây mua bán người.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin thêm, địa bàn tỉnh Kandal giáp ranh với An Giang có tổng cộng 8 casino, do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã dừng 1 casino, còn lại 7 casino hoạt động rất mạnh. Các casino này sử dụng rất nhiều lao động Việt Nam và các nước khác. Dù không đưa ra con số chính xác nhưng phía Việt Nam nói còn nhiều người Việt kẹt bên trong các casino này.