Vụ án Cục lãnh sự: Bắt một Vụ trưởng của Văn phòng Chính phủ VN

"Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971 tại Hà Nội; nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự," cổng thông tin Bộ Công an ngày 20/9 cho biết.