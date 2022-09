Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên "tạm hoãn" show diễn Khánh Ly

Một số đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình chia tay khán giả của Khánh Ly dự định diễn ra tại Huế (09/09), Hải Phòng (23/09) Hưng Yên cũng không thể diễn ra vì nhiều lý do.

Nhưng lý do của đêm nhạc 24/09 là "độc đáo" nhất. Ngày 23/09, công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông S- một trong ba đơn vị tổ chức đêm diễn cùng với Đông Đô Show và Giải Trí Việt - nhận được công văn số 71/NHL-CV của Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đó Nhà hát Lớn thông báo nhận được công văn số 1973/ CV- PCHOANKIEM- KTAT vào lúc 17h30 cùng ngày. Công văn này thông báo thời gian cắt điện để kiểm tra, xử lý thiết bị điện cao thế từ 9h sáng 24/09 cho đến khi nào thực hiện xong.

"Việc này để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho Nhà hát Lớn Hà Nội và lưới điện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, phòng chống nguy cơ cháy nổ", công văn của Nhà hát viết và bày tỏ mong muốn công ty S lùi lịch biểu diễn 24/09 sang thời gian phù hợp.

Chiều 24/09 một số báo như Giao Thông, Thanh Niên, Lao Động đưa tin về vụ việc nhưng bài đăng đều bị gỡ không lâu sau đó. Một số ý kiến cho rằng sự cố điện chỉ là lý do bề nổi. Có thể việc Khánh Ly hát Gia tài của mẹ trong đêm diễn mở màn tại Đà Lạt đã khiến chuỗi chương trình của bà bị chú ý. Ngay sau đó BTC buổi diễn tại Đà Nẵng cũng bị phạt vì tự ý đổi tên chương trình khác với đăng ký ban đầu, từ Hãy yêu nhau đi thành Hãy yêu ngày tới. Những đồn đoán lan sang cả mâu thuẫn giữa Khánh Ly và đoàn làm phim Em và Trịnh. Hiện đoàn làm phim này cũng đang trong nguy cơ bị nguyên mẫu Michiko kiện vì đưa câu chuyện đời tư của bà lên phim mà không xin phép.

Theo thông tin từ người quản lý của Khánh Ly, ca sĩ Quang Thành thì Khánh Ly còn một đêm nhạc ngoài trời ở Hưng Yên đã được cấp phép nhưng phải ngưng vì mưa. Đêm nhạc này chưa bán vé. Ngoài ra đêm nhạc ở Huế cũng không thể diễn ra do địa phương còn đang chờ hướng dẫn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về thủ tục nhập cảnh cho các nghệ sĩ hải ngoại theo chủ trương mới. Nhà tổ chức đêm nhạc ở Hải Phòng vì lý do "Kiểm tra bổ sung về an toàn phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của UBND Thành phố" cũng phải rời đêm nhạc đã định sang đầu tháng Mười. Khi đó Khánh Ly không còn ở Việt Nam nên không thể tham gia.