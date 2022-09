Ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù, vì ‘nộp thêm tiền, nhiều bằng khen’

một giờ trước

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Trương Quốc Cường hình phạt 3 năm tù so với án sơ thẩm 4 năm tù, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nộp thêm 500 triệu đồng

Khai trừ Đảng ông Trương Quốc Cường

Ngày 4/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.