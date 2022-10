Nghệ An: Lũ quét do bão Noru khiến 9 người chết và mất tích

10 phút trước

Tính đến ngày 2/10, mưa lũ do hoàn lưu bão Noru (bão số 4) gây ra khiến tổng cộng 9 người ở tỉnh Nghệ An chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị ngập và cuốn trôi.

Ngày 2/10, tại xã Tà Cạ thuộc huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong do nhà sập và một cháu khác mất tích do nước lũ cuốn trôi, theo thông tin của báo Nghệ An, nâng tổng số người chết do mưa lũ ở tỉnh này lên 9 người.