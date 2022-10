Đổi tên trường tại Đại học Oxford 'trục trặc' vì tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chưa chuyển tiền?

một giờ trước

Kế hoạch đổi tên một trường thuộc Đại học Oxford để vinh danh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo do được hứa tài trợ 155 triệu bảng Anh đang có trục trặc, theo báo The Telegraph của Anh.

Camilla Turner, Chủ biên Tin Chính trị của The Telegraph và là tác giả bài báo mô tả có những đồn đoán rằng dư luận tiêu cực và nghi ngờ về việc liệu có thể đổi tên trường hay không đã khiến bà Thảo chùn bước.

"Nếu bà không có được việc đổi tên trường thì bà có thể rút lui", một nguồn tin được báo này dẫn. "Nghi ngờ về sự thay đổi tên và tác dụng ngược về danh tiếng" là lý do rất có thể dẫn tới việc chậm trễ giải ngân này".

Ông Lewis, chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh nhưng phát biểu với cương vị cá nhân, giải thích: "Việc trường có thể nhận tiền cho dù Chính phủ muốn hay không thì trường không thể đổi tên nếu không được Hội đồng Cơ mật cho phép. Do đó, chỉ có Hội đồng Cơ mật mới có quyền can thiệp một cách hiệu quả ".