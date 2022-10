Vụ án Trương Mỹ Lan: Bộ Công an nói về 'bị can đột tử'

Lần đầu tiên Bộ Công an đề cập tới một số người liên quan tới vụ án Trương Mỹ Lan qua đời mà họ mô tả là do 'đột tử' nhưng lại không giải thích hoàn cảnh tử vong, địa điểm cũng như danh tính những người này.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 29/10 khi được hỏi về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Tướng Xô được truyền thông Việt Nam dẫn lời mô tả vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là "vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật".

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thống nhất đây là vụ án khó. Khó nhưng mà phải làm. Càng khó càng quyết tâm làm. Thành viên tham gia Ban Chuyên án là những cán bộ bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm trận mạc, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an," Tướng Xô cho biết.

"Trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử. Điều này tất nhiên sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật, điều này không gây ảnh hưởng, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội."

Vào ngày 8/10, Bộ Công an cho biết ngày 7/10, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và "các tổ chức, đơn vị có liên quan" và đồng thời, bắt bị can để tạm giam với bốn người trong đó có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.