Phan Văn Thu - tù nhân chết trong giam cầm và tự do tôn giáo ở Việt Nam

20 phút trước

Ông Phan Văn Thu, tù nhân tôn giáo, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo - một tổ chức Phật giáo độc lập được chính quyền Miền Nam Cộng hòa công nhận trước năm 1975 - vừa qua đời trong trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, được cho là do một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trước ông Thu, đã có hai tù nhân tôn giáo khác cũng thuộc Ân Đàn Đại Đạo chết trong tù, được cho cũng do bệnh tật, gồm ông Phan Thanh Ý chết đầu năm 2022 và ông Đoàn Đình Nam chết năm 2019.

Cái chết của tù nhân đã có thể tránh?

Gia đình ông Phan Văn Thu và Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã nhiều lần đề nghị phía trại giam Gia Trung cho ông Thu được đình chỉ thi hành án để về nhà chữa bệnh nhưng không được chấp thuận.

Bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe ông Phan Văn Thu do gia đình cung cấp cho hay ông Thu chỉ bị suy tim cấp độ II nên không được ngưng thi hành án để về nhà dưỡng bệnh

"Phía trại giam đã tạo điều kiện cho gia đình mang thi thể cha tôi về để an táng mà không gây khó khăn gì. Họ cũng hỗ trợ xe đưa xác về nhà và một phần chi phí ma chay.

"Chúng tôi chỉ là những người tu hành. Những người hiện trong tù cũng đã già, yếu và gia đình sợ rằng họ cũng sẽ chịu số phận chết do bệnh tật trong tù,"

Theo gia đình ông Thu, hiện vẫn còn hàng trăm Phật tử của Ân Đàn Đại Đạo đang tu tập âm thầm tại nhà do bị chính quyền cản trở không cho tụ họp, thực hành tôn giáo công khai.

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế nói gì?

"USCIRF đã đưa trường hợp của ông Thu vào cơ sở dữ liệu Danh sách Nạn nhân của Quyền Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng (FORB); ông là người sáng lập An Đàn Đại Đạo, một nhóm tôn giáo độc lập, và chính quyền Việt Nam đã kết án ông tù chung thân vì hoạt động tôn giáo của ông. Trước khi qua đời, sức khỏe của ông rất yếu.

"USCIRF đã thúc giục và sẽ tiếp tục thúc giục chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam, theo dõi chặt chẽ tình trạng của các tù nhân lương tâm tôn giáo như ông Phan Văn Thu, và vận động cho phúc lợi của họ trong tù cũng như việc trả tự do cho họ.

"Những cải cách đó nên bao gồm việc làm cho việc đăng ký trở nên đơn giản hơn và không bắt buộc đối với tất cả các nhóm tôn giáo để họ có thể thực hành tín ngưỡng của mình một cách tự do và không bị chính phủ can thiệp."

Chính quyền Việt Nam nói gì?

Cáo trạng mô tả 'Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn' với khoảng 300 thành viên do ông Thu 'cầm đầu' là tổ chức chính trị "phản động, phản cách mạng, uy hiếp sự tồn tại của chính quyền nhân dân"....

Một bài báo có tiêu đề 'Không thể xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam' trên website của Bộ Nội vụ Việt Nam ngày 7/10/2022 nói rằng "Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân là chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật ... được Hiến pháp khẳng định trên nguyên tắc hiến định", và rằng "Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo."