'Tôi đã thấy hàng trăm xe VinFast VF8 lăn bánh trên đường ở Mỹ'

Bùi Văn Phú

Gửi đến BBC từ Berkeley, California

9 phút trước

Nguồn hình ảnh, Bui Van Phu Chụp lại hình ảnh, Tầu hàng và những chiếc xe VinFast VF8 tại bến cảng Benicia, vùng Vịnh San Francisco hôm 19/12/2022

Tôi đã thấy hàng trăm xe Vinfast VF8 chạy trên đường ở California. Không phải nói đùa mà sự thật là như thế.

Chiều thứ Hai 19/12 ở bến cảng Benicia, cách San Francisco 30 dặm đường, những chiếc xe VF8 đủ các màu đã được chạy từ tầu hàng ra bãi đậu xe của cảng.

Đoạn đường trong khu vực có kiểm soát an ninh, dài chừng 2 kilômét, từ cầu tầu chạy dọc theo đường Bayshore trước bến cảng Benicia, thủ phủ cũ của tiểu bang California, vào bãi đậu xe của cảng.

Có thể nói đây là con đường bên ngoài Việt Nam có nhiều xe VinFast chạy qua nhất, nếu đúng như con số được công bố trong buổi lễ xuống tàu tại cảng Hải Phòng hôm 25/11 vừa qua thì đã có 999 xe VF8 chạy qua khúc đường này.

Đội quân VF8 bốn tuần trước đã làm lễ xuất quân qua Mỹ với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Con tầu chở 999 tân binh VF8 được đưa xuống tầu Silver Queen của Panama, bên hông có hình chữ V là thương hiệu và hàng chữ VINFAST là một công ti non trẻ sản xuất xe ôtô từ Việt Nam, ra đời mới được 5 năm và đang nhắm vào thị trường xe điện Hoa Kỳ.

Hôm 15/12 con tàu chở những chiếc xe VF8 từ Thái Bình Dương tiến vào đất Mỹ, đi qua dưới cầu Golden Gate vào Vịnh San Francisco, neo ở cảng San Francisco để làm các thủ tục và đến trưa ngày 19/12 các xe VF8 bắt đầu được lên bờ tại cảng Benicia là nơi chuyên bốc rỡ các mặt hàng ôtô xuất nhập vào Mỹ.

Như thế VinFast đã chính thức vào chiến đấu trong thương trường xe điện ở Mỹ với Tesla, Hyundai, KIA, Nissan, Volkswagen.

Nguồn hình ảnh, Vinfast Chụp lại hình ảnh, Xe ô tô điện VF e36

Trước đó vài hôm truyền thông Hoa Kỳ rộ lên nhiều bài viết về sự kiện xe VinFast sắp vào thị trường Mỹ, phần nhiều phô bày ra những tiêu cực của VF8, không như những thông cáo báo chí của VinFast đã phổ biến trong vòng một năm qua.

Ngày 14/12 trên mạng Jalopnik.com có bài viết dài với tựa: "The VinFast VF8 Is Simply Not Ready for America" - Đơn giản mà nói xe VinFast VF8 chưa sẵn sàng cho Hoa Kỳ" - của Kevin Williams, một phóng viên chuyên về xe ở Mỹ đã được VinFast mời sang thăm nơi sản xuất xe ở Hải Phòng và được cho chạy thử các xe VF8 trên đảo VinPearl ở Nha Trang.

Theo nhận xét của ông sau khi lái thử các dòng xe VF8 thì loại xe này quá tệ và chưa đạt đủ tiêu chuẩn, chưa được chấp thuận để vào thị trường Mỹ.

Trang carscoops.com hôm 20/12 loan tin VF8 đã đạt các tiêu chuẩn của Mỹ đề bán cho khách hàng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Hãng xe Việt Nam bốn năm tuổi đang có kế hoạch mở rộng toàn cầu đầy tham vọng.

Khi truyền thông trong nước đưa tin gần nghìn xe VF8 lên đường qua Mỹ, ông Tiến Nguyễn, một kỹ sư với bằng tiến sĩ kỹ thuật từ Đại học Munich, Đức và hiện sống San Jose, California có viết dòng trạng thái trên Facebook ngày 24/11:

"Vậy là xe Vinfast đang trên đường đến Mỹ. Được toàn thể lãnh đạo lưu luyến tiễn đưa một cách long trọng. Chắc là khá đông người Việt hiện thời đang cảm động, lòng dâng lên nỗi tự hào! Thế nhưng, sản phẩm làm ra cốt để bán! Không để 'tự hào'. Có bán được mới sống được. Còn không thì là 'đốt tiền'. Muốn bán được thì dĩ nhiên là không phải 'hét giá' thế nào cũng được. Người mua sẽ so giá rất kỹ, bởi chiếc xe là cả một 'đống của'!"

Ông Tiến đưa ra những so sánh về giá cả một xe VF8 với pin là 57 nghìn đôla, với các xe tương tự có cả pin mà khách hàng ở Mỹ có thể chọn là xe Đức VW - ID4: USD 37.495, xe Nhật Toyota - Bz4x: USD 42.000, xe Hàn Quốc Hyundai - Ioniq5: USD 41.500

Còn Tesla Model Y, với tín dụng giảm thuế cũng chỉ đắt hơn VF8 khoảng USD 2.500. Ông Tiến đặt câu hỏi, như thế khách hàng sẽ chọn xe nào, khi mà VinFast chưa có gì để cho khách an tâm khi mua xe mới so với Tesla.

Nhiều ký giả chuyên về ôtô cũng đồng quan điểm với ông Tiến Nguyễn là giá xe VF8 như thế là đắt.

Ngày 13/12 trang dot.la có bài viết của David Shultz tựa đề "Vinfast's First EVs Have Just 180 mile of Range but Still Cost Over $55K" - Những xe điện đầu tiên của VinFast chỉ chạy được 180 mile (khi đầy bình điện) mà giá vẫn trên 55 nghìn đô.

Cùng ngày, motortrend.com có bài của Christian Seabaugh với tựa: "180 Miles for $55k: Can the 2023 VinFast VF 8 SUV Break Into America? - 180 mile với giá 55 nghìn đô: Xe VF8 của VinFast có thâm nhập vào Mỹ được không?

Đây là những bài viết của các phóng viên chuyên về ôtô, họ đã có nhiều kinh nghiệm thẩm định về phẩm chất và giá của các dòng ôtô lưu hành trong thị trường Mỹ.

Thăm phòng trưng bày ở Berkeley

Trong tháng 8 vừa qua tôi ghé phòng trưng bày VinFast ở Berkeley, hỏi người bán hàng và ông có nói với tôi là nếu mua thì chiếc xe được giao sẽ có chút khác biệt với xe mẫu đang trưng bày (slightly different). Tôi hỏi khác biệt chút là những khác biệt nào, về dáng xe hay máy xe thì ông nói không biết, chờ hãng đưa thông tin. Nay biết đó là dòng xe khác sẽ giao cho khách mua, không như xe được trưng bày.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Mẫu xe điện VinFast VF e35

Tôi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xe vì ở California có luật buộc chủ xe phải mua bảo hiểm.

Hỏi một văn phòng bảo hiểm State Farm và được cho giá bảo hiểm của VF8 đã có trong hệ thống, hiện thời là 1160 đôla một năm, bảo hiểm hai chiều. Trong khi giá bảo hiểm cho xe Hyundai Ioniq5 là 1300 đôla. Nhân viên nói giá sẽ được điều chỉnh sau khi xe chạy ở Mỹ chừng một hay hai năm sẽ có dữ liệu về xe thường hư những bộ phận nào, mua đồ sửa ở đâu, phải chờ bao lâu và tốn phí bao nhiêu. Sau đó giá bảo hiểm sẽ được điều chỉnh lại.

Một năm sau ngày VinFast đem hai mẫu xe qua Mỹ tham gia triển lãm ôtô tại Los Angeles vào cuối tháng 11 năm 2021, những chiếc xe VinFast đầu tiên đã cập bến cảng Mỹ để giao cho khách hàng trong những ngày tới.

Đứng nhìn tàu hàng to lớn mà VinFast thuê của Panama để chở xe qua Mỹ tôi chợt nghĩ đến những thất bại trong chủ trương đóng tàu biển chở hàng của Vinashin để đưa Việt Nam ra biển lớn. Rồi Bphone, VinSmart cũng chẳng ai dùng.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam cho đến nay vẫn là mấy thứ tiểu công nghệ như hàng may mặc, đồ gỗ, đan mây hay bánh phở, bún, bánh tráng, các loại cá, trái cây đông lạnh.

Nhìn những dòng xe rời cầu tàu chạy vào bãi đậu xe, tôi mong VinFast sẽ trở nên thương hiệu cho Việt Nam thực sự được người tiêu dùng trên thế giới tin tưởng, chứ không phải chỉ là những lời tâng bốc được thổi lên chỉ bằng 'tự hào dân tộc'.

Hy vọng Vinfast cũng sẽ được như Hyundai hay KIA trong đường dài, không như xe Yugo từ nước cộng sản Nam Tư cũ, cũng được cho vào Mỹ nhưng chết yểu.