Ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức, ai thay thế: Bình luận từ truyền thông quốc tế

Trong bài báo nhan đề "Việt Nam đang mất đi sự hấp dẫn của một đất nước với giới lãnh đạo ổn định, có năng lực" đăng trên Nikkei Asia , giáo sư về an ninh chiến lược tại National War College, Washington, ông Zachary Abuza, viết:

"Ông Phúc được coi là một trong hai ứng cử viên hàng đầu được chọn để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư Đảng Cộng sản. Nhưng Trọng đã nghi ngờ ông ta do lập trường thân phương Tây và chủ nghĩa thực dụng trong chính sách của ông, cũng như các lợi nhuận từ đại công ty của gia đình ông."

Còn theo một bài viết trên The Guardian , " Sự ra đi đột ngột của ông Phúc là một động thái bất thường ở nước cộng sản Việt Nam, nơi những thay đổi chính trị thường được dàn dựng cẩn thận, chú trọng vào sự ổn định thận trọng."

The Guardian dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp, một thành viên tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, rằng việc ông Phúc từ chức cũng có thể liên quan đến đấu đá chính trị.

"Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm... có vẻ sẽ thay thế ông Phúc làm chủ tịch nước."

"Như vậy có nghĩa hai vị trí trong tứ trụ của Việt Nam sẽ do các cựu quan chức công an nắm giữ."

Và "nếu ông bộ trưởng công an mới được bầu vào Bộ Chính trị thì, như một thông lệ lịch sử, sáu trong số 17 thành viên của cơ quan này sẽ là những công an kỳ cựu. Đây sẽ là sự thâu tóm thể chế và là dấu hiệu cho thấy sự bất an của chế độ," ông Zachary Abuza phân tích.