Báo Anh: Chiến dịch Đốt Lò' giúp Việt Nam tăng hạng trên bảng cảm nhận tham nhũng

17 phút trước

Nguyên bản tiếng Anh của Bảng Cảm nhận Tham nhũng (The Corruption Perceptions Index ) do Minh bạch Quốc tế (Transparency International) công bố hàng năm nói đây là thứ hạng công dân, doanh nghiệp hoạt động ở các nước "cảm nhận về tình trạng tham nhũng" của bộ máy công quyền.

Tuy thế, bài trên The Economist ( Cleaning the House ) trích TS Nguyễn Khắc Giang, một nhà quan sát VN từ HN, đánh giá rằng các quan chức nay sợ hãi ký các giấy tờ dự án, khiến đầu tư khu vực công giảm hoặc ngưng tiến độ. Thậm chí tiền thu từ thuế cũng giảm ở Việt Nam.

Luận văn tiến sỹ (2017) của Vũ Anh Đào, làm ở Victoria University of Wellington, New Zealand (Tiền là tiên là phật: Investigating the Persistnece of Corruption in Vietnam) đánh giá: