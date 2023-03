Việt Nam và thông tin 'mù mờ' về gói chuyển đổi năng lượng sạch 15 tỷ USD

một giờ trước

Thông tin về gói hỗ trợ trị giá hơn 15,5 tỷ đô la từ các nước giàu cho Việt Nam để chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch, tới nay vẫn rất mù mờ, ngay cả với chính phủ VN.

"Các điều khoản và điều kiện để… tài trợ hiện chưa rõ ràng đối với cộng đồng phát triển nói chung, bao gồm cả chính phủ [Việt Nam]. Chúng tôi đã hỏi [các quốc gia] G7. Tôi tin rằng ngay cả Việt Nam cũng đã hỏi G7," bà Sunita Dubey nói với trang tin ClimateHome, trong khi than phiền về sự thiếu minh bạch trong các thỏa thuận tài chính của quốc gia giàu.

Thỏa thuận này nhằm giúp Việt Nam đạt đỉnh phát thải vào năm 2030 - sớm hơn năm năm so với kế hoạch ban đầu - cho phép Việt Nam sản xuất gần một nửa sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Nửa còn lại dự kiến đến từ đầu tư tư nhân do Liên minh Tài chính Glasgow điều phối cho mục tiêu phát thải bằng không.

'Thiếu minh bạch'

Kế hoạch này được lưu hành trước khi Việt Nam ký JETP nên có nhiều điều khoản không phù hợp với thỏa thuận, phải chỉnh sửa, đặc biệt là các mục tiêu về điện than và gas.

Phụ thuộc vào than

Hiện nay, Việt Nam vẫn nằm trong số 20 nước trên thế giới phụ thuộc vào than để sản xuất điện.

Ngành than Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng than nhập khẩu mỗi năm cho sản xuất công nghiệp trong thập kỷ tới, theo tờ trình chính phủ cuối năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).