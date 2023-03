Vì kênh livestream 'Nói thực bằng TV' hai vợ chồng bị tù theo Điều 331

Dự án 88 (The Project 88), một tổ chức phi chính phủ ủng hộ tự do ngôn luận tại Việt Nam, thuật lại sự việc này trên website rằng hai con ông Hưng bị một số người mặc đồng phục ngành điện màu cam đưa ra trước nhà để thẩm vấn - và rằng điều này hoàn toàn 'trái pháp luật'.

'Chỉ muốn đất nước tốt đẹp hơn'

Sự 'mơ hồ' của điều 331

"Do đó, đa số những người bị bắt với cáo buộc vi phạm điều 331 và một số điều khác liên quan đến an ninh quốc gia, thực tế chỉ do việc họ 'gõ bàn phím', chứ không có hành vi nào thực sự gây nguy hại cho an ninh quốc gia như cáo buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."