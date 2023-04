Toàn quyền Úc gặp tứ trụ Việt Nam, hy vọng gì về vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự?

một giờ trước

Vấn đề gì được bàn thảo?

Vấn đề về đối xử tù nhân chính trị đã được nhiều tổ chức dân sự, nhân quyền nêu quan ngại trước đó. Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) từng lên tiếng về trường hợp của ông Đỗ Công Đương, 58 tuổi, chết ngày 2/8/2022 tại Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An. Ông qua đời sau một thời gian dài đau ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ.

Nhân quyền bị lu mờ

Ông Đoàn Việt Trung nhắc lại thời điểm khi diễn ra đàm phán việc gia nhập Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam, Mỹ đã nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa vấn đề tự do chính trị và nhân quyền.

Trước thềm chuyến công du của ông David Hurley, Human Rights Watch kêu gọi ông Hurley đề cập đến chính quyền Việt Nam về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo, và cho phép các tổ chức tôn giáo tự do tiến hành các hoạt động của mình mà không bị can thiệp.