Báo quốc tế: Vụ bắt 52 cán bộ VN 'cho thấy hạn chế của chiến dịch Đốt lò'

Báo quốc tế: Vụ bắt 52 cán bộ VN 'cho thấy hạn chế của chiến dịch Đốt lò'

một giờ trước

Bộ Công an Việt Nam vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 54 bị can, gồm nhiều quan chức cấp cao trong vụ 'chuyến bay giải cứu' để trục lợi giai đoạn có dịch Covid-19.

Theo trang web Chính phủ Việt Nam thì: "Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã kết thúc, kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố."

Tác giả Sebastian Strangio viết trên The Diplomat (06/03/2023) cho rằng vụ bắt 54 quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao, ngành công an và bộ máy chính quyền liên quan tới án "chuyến bay giải cứu" cho thấy hạn chế của công tác chống tham nhũng tại Việt Nam.

Bài "Vietnam's Anti-Corruption Drive Can Never Go Far Enough" nêu ra đánh giá rằng chính việc tập trung quyền lực để "chống tham nhũng" có thể lại là cơ chế khiến tham nhũng không bao giờ hết ở VN.