Ông Blinken đã rời VN nhưng để lại nhiều mong đợi cho 'bang giao nhiều duyên nợ'

Thứ hai, việc nâng cấp này sẽ gắn với một trong hai chuyến thăm cấp Nhà nước, hoặc ông Biden sang Hà Nội, hoặc ông Trọng sang Washington. Và thứ ba, các chất lượng chiến lược đã và sẽ bao trùm mọi chiều kích quan hệ: từ chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ đến giáo dục, an ninh và quốc phòng… Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là hàm ý, các chất lượng chiến lược trong quan hệ song phương kỳ này, từ nay sẽ tiệm cận tới các kết nối đa phương và liên khu vực.

Vâng, chúng ta thấy rằng trong các cuộc hội đàm, trong diễn văn tại lễ động thổ xây ĐSQ Mỹ, cũng như trong họp báo trước khi rời Hà Nôi, ông Blinken luôn luôn đặt bang giao Mỹ - Việt vào khung cảnh của không gian "Ấn Thái Dương tự do và rộng mở" (FOIP). Quan hệ Việt - Mỹ như thế là đã tiệm cận FOIP, nhưng Việt Nam chưa thể, và có thể sẽ không bao giờ là thành viên của QUAD, của AUKUS, nhưng lại đang tích cực đàm phán để trở thành một trong 14 thành viên của IPEF ( Khuôn khổ Kinh tế của Ấn Thái Dương ). IPEP sẽ giúp dẫn đầu những nỗ lực về các vấn đề có vai trò định hình nền kinh tế trong thế kỷ 21, gồm sức chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng sạch và kết nối kỹ thuật số. "Tiệm cận đa phương" có nghĩa là Việt Nam sẽ tham gia mảng này mảng kia trong tập hợp lực lượng mới ở khu vực và trên toàn cầu.

Theo tôi, không nên đặt vấn đề như vậy! Mà nên đặt câu hỏi là tại sao các lợi ích chiến lược cốt lõi nhất của mỗi nước giờ mới tiệm cận gần sát nhau. An ninh và phát triển là hai lợi ích cốt lõi mà quốc gia nào cũng theo đuổi. Tất nhiên siêu cường như Hoa Kỳ thì họ còn gánh nặng đối với vai trò toàn cầu của họ. Đối với Việt Nam, giờ đây, 4 trụ cột của IPEF thực sự có giá trị như một cú hích đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn sau đại dịch.

Còn về an ninh, nhất là an ninh trên biển đảo, thì Việt Nam không mong gì hơn, các quốc gia tôn trọng UNCLOS-1982 và Phán quyết của PCA. Mà chiến lược FOIP có ba trụ cột: hệ giá trị toàn cầu, kết nối kinh tế và an ninh hàng hải, tất cả tạo nên một Trật tự dựa trên luật lệ và pháp quyền. Đây là một sự bảo đảm lý tưởng cho Việt Nam và các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN.