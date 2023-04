Nhân quyền Úc-Việt: Các vụ tù chính trị, cấm xuất nhập cảnh và tự do tôn giáo 'đều rất khó'

Nhân quyền Úc-Việt: Các vụ tù chính trị, cấm xuất nhập cảnh và tự do tôn giáo 'đều rất khó'

51 phút trước

"Lý do là vì Việt Nam biết rằng Australia sẽ không nỗ lực đưa các vấn đề nhân quyền vào các cuộc thảo luận quy mô lớn hơn về quan hệ ngoại giao giữa hai bên."

Thiếu cơ chế giám sát và trừng phạt

Về trường hợp ông Châu Văn Khâm, ông Phil Robertson nhìn nhận rằng chính phủ Úc cần quyết liệt, công khai rằng không thể có 'hợp tác như bình thường' trong mối quan hệ song phương với Việt Nam nếu ông Khâm không được trả tự do và trở về với gia đình ở Australia.

"Mỗi khi Úc từ chối nói bất cứ điều gì công khai về các hành vi vi phạm nhân quyền, điều đó một lần nữa chứng minh lý do tại sao Canberra rất dễ bị 'ngoại giao con tin' bởi các quốc gia độc tài, cho dù đó là Myanmar, Iran hay Việt Nam. Bởi vậy, không biết lúc nào ông Châu Văn Khảm có thể được thả."

Trước sự kiện đối thoại nhân quyền lần thứ 18, Human Right Watch đã gửi báo cáo tới chính phủ Úc, khuyến nghị ba vấn đề chính cần đặt lên bàn nghị sự lần này.

Việc giam giữ các tù nhân chính trị

Việc cấm xuất cảnh và tự do đi lại trong nước

HRW nêu ra các trường hợp chính quyền Việt Nam quản thúc vô thời hạn các nhà hoạt động, sách nhiễu họ nơi công cộng và cấm họ xuất ngoại. Ngoài ra, còn danh sách dài cấm công dân VN xuất cảnh, hoặc cấm người gốc Việt nhập cảnh thăm thân, vì lý do an ninh, theo quan điểm của Bộ Công an, là vấn đề khá nổi cộng trong quan hệ giữa chính quyền VN và các nước Phương Tây và EU.