Có gì trong thư 70 nhóm tôn giáo quốc tế gửi chính quyền Biden về 'đàn áp tôn giáo ở VN'?

34 phút trước

'Trả đũa các nhóm tôn giáo thiểu số'

"Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh trong các cam kết ngoại giao với Việt Nam rằng việc đảm bảo các quyền tự do, bao gồm tự do tôn giáo, dẫn đến sự ổn định và phát triển kinh tế cao hơn.

Chính phủ Việt Nam coi nhà thờ của ông là 'ngoài vòng pháp luật' do ông không chịu gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam do chính phủ công nhận.

8/2022: ông Khuê Vàng, người Hmong quốc tịch Hoa Kỳ đang sống tại Wisconsin, về Việt Nam thăm vợ com tại Nghệ An.

Công an trục xuất ông về Mỹ, sau đó ép vợ ông là bà Lỳ Y Xò, từ bỏ đạo Thiên Chúa, tịch thu giấy tờ tùy thân của bà và giấy khai sinh của các con bà, đe dọa bỏ tù bà khiến bà phải dắt com trốn vào Đắk Lắk. Các com bà không được đi học, không được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản do không có giấy tờ tùy thân.