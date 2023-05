Vì sao nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách nói sẽ 'tuyệt thực đến chết' trong tù?

một giờ trước

"Bộ tứ Việt Nam" - The Vietnamese Four - là cái tên mà Dự án 88 (Project88) gọi bốn nhà hoạt động môi trường tiêu biểu bị bỏ tù từ 2021-2022, gồm Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Bạch Hồng Dương, Ngụy Thị Khanh với tội danh "trốn thuế", sau khi họ tham gia hoạt động nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiệt điện than.

Từ vụ bắt giữ bất ngờ

Bà Thảo vẫn nhớ như in hôm đó, một ngày tháng 6/2021, lực lượng hùng hậu gồm công an, cảnh sát khu vực, tổ trưởng khu phố, dân phòng… bất ngờ ập vào nhà. Họ bắt ông Bách đưa đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình.

'Trốn thuế'

Báo cáo của TS Swanton cũng chỉ ra rằng vụ việc của ông Bách do cơ quan điều tra an ninh Hà Nội điều tra. Trong khi theo luật về các cơ quan điều tra hình sự quy định rõ Cơ quan An ninh điều tra chỉ có thẩm quyền điều tra 'tội phạm an ninh quốc gia', tội phạm chiến tranh và tội phạm nghiêm trọng, các loại tội phạm không bao gồm trốn thuế.