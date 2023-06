Nền báo chí cách mạng VN có bị kiểm soát khi đưa tin vụ tấn công ở Đắk Lắc?

Vụ việc hai đồn công an xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bị tấn công rạng sáng 11/6 là một sự kiện an ninh quốc gia chấn động. Thế nhưng, báo chí chính thống ở Việtt Nam chỉ đưa rất nhỏ giọt, với nội dung giống nhau, hầu như chỉ dẫn lại thông tin từ Bộ Công an.