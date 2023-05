Việt Nam phê duyệt kế hoạch tăng điện gió, LNG đến năm 2030

Việt Nam hôm 16/5 cho biết đã phê duyệt một kế hoạch điện được chờ đợi từ lâu trong thập kỷ này, trong một động thái nhằm tăng cường năng lượng gió và khí đốt, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào than đá, theo Reuters .

Được gọi là PDP8, kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trong khi quốc gia này bắt đầu quá trình chuyển đổi sang trung hòa carbon vào giữa thế kỷ 21.

Vào tháng 12, các quốc gia Nhóm Bảy nước (G7) và các nước giàu có khác đã cam kết tài trợ ban đầu 15,5 tỷ USD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch của Việt Nam.

Một nhà ngoại giao từ nhóm các nhà tài trợ G7, người từ chối xác định danh tính vì không được phép nói chuyện với truyền thông, cho biết hôm 16/5 rằng sự phê chuẩn này là một bước quan trọng và cần thiết để mở khóa tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió ngoài khơi. Tuy nhiên, kế hoạch này không hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của G7, nhà ngoại giao này nói thêm, vì Việt Nam vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào than đá trong thập kỷ này.

Để hoàn thành quá trình chuyển đổi theo kế hoạch sang trung hòa carbon với việc loại bỏ hoàn toàn than vào năm 2050, chính phủ Việt Nam ước tính cần tới 658 tỷ USD, trong đó 1/5 sẽ phải được giải ngân trong thập kỷ này.

Khí, gió và than

Đây là mức tăng gấp bốn lần so với năm 2020, khi Việt Nam chỉ sản xuất khoảng 9 GW khí đốt tự nhiên từ các mỏ ở Biển Đông. Việt Nam không nhập khẩu LNG nào vào lúc này.

Than sẽ vẫn là một nguồn năng lượng quan trọng, chiếm 20% tổng các nguồn năng lượng vào năm 2030, nhưng giảm từ mức gần 31% vào năm 2020 Tuy nhiên, do tổng sản lượng dự kiến sẽ tăng vọt, năng lượng tạo ra từ than sẽ tăng lên hơn 30 GW vào cuối thập kỷ này, từ 21 GW vào năm 2020.