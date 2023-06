Việt Nam đứng trên nhiều 'chân kiềng' quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, Nga và EU

một giờ trước

Việt Nam tham gia nhiều 'chân kiềng' quan hệ

"Mặc dù nỗ lực tăng cường quân sự của Việt Nam có thể giúp nước này chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi và chủ quyền ở Biển Đông, khoảng cách giữa sức mạnh quân sự của Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tăng. Do vậy, trong những năm gần đây Việt Nam đã cởi mở hơn trong hợp tác quốc phòng và tiếp nhận việc trợ an ninh với các nước phương Tây," nhà nghiên cứu Bích Trần nhận định.

"Việt Nam đã tham gia xây dựng và thúc đẩy các hiệp định và cơ chế hợp tác kinh tế trong ASEAN, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên biên giới (RCEP) và Quyền sở hữu trí tuệ chung của ASEAN (ACIP). Qua đó, Việt Nam đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, xây dựng mạng lưới an ninh và tăng cường quan hệ với các quốc gia thành viên khác trong khu vực. Việt Nam cũng đã tham gia vào các cơ chế hợp tác an ninh trong khu vực, chẳng hạn như Hội nghị cấp cao ASEAN về An ninh và Diễn đàn ASEAN+3 (gồm ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và ổn định khu vực.