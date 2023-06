Vụ hai đồn công an ở Đắk Lắk bị tấn công: 'Tức nước vỡ bờ vì mâu thuẫn đất đai và tôn giáo'?

một giờ trước

"Tây Nguyên đang bị phá nát và người đồng bào thiểu số Tây Nguyên đang bị đẩy vào bước đường cùng. Tức nước thì vỡ bờ," một người dân Tây Nguyên đang tỵ nạn tại Mỹ nói với BBC sau khi xảy ra vụ việc hai đồn công an ở Đắk Lắk bị tấn công hôm 11/6 khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 6 cán bộ.

'Mầm mống bất ổn luôn ở đó'

Năm 2001 và 2004, hàng chục ngàn người Thượng tham gia biểu tình tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông. nhằm mục tiêu đòi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo cùng quyền tự trị.

Nhiều tổ chức quốc tế cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách Các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tôn giáo.

Nói với BBC News Tiếng Việt từ Đan Mạch, giáo sư Oscar Salemink, người có nhiều công trình nghiên cứu về Tây Nguyên và từng được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mời viết báo cáo sau vụ bạo động tại Tây Nguyên năm 2001: Việt Nam: Các nhóm thiểu số bản địa ở Tây Nguyên , nhận định rằng: Người Tây Nguyên - bị tước đoạt đất đai và phải di cư do người Kinh tràn đến - đang tạo thành một bộ phần nhân khẩu học nghèo nhất Tây Nguyên.

"Khi còn nhỏ, tôi nhớ rừng Tây Nguyên bát ngát xanh tươi, việc nương rẫy dễ dàng, đời sống bình an. Người dân sống dựa vào rừng, vào đất đai ngàn đời. Nhưng cách đây 20 năm, khi người Kinh đổ vào Tây Nguyên làm kinh tế mới, rừng và nương rẫy mất dần," mục sư A Ga, nói với BBC News Tiếng Việt từ Houston.

"Do họ không được trang bị đầy đủ để thành công trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đòi hỏi phải biết chữ, biết tính toán và làm quen với các khái niệm về tài sản tư nhân, đầu tư và lợi nhuận.

'Bị đàn áp đức tin'

Tình huống này được kết hợp bởi lịch sử can thiệp thuộc địa và tân thuộc địa, và bởi sự phát triển của các tôn giáo khác nhau tại Tây Nguyên, theo giáo sư Salemink.

Chế độ thuộc địa Pháp đã chiêu mộ người Tây Nguyên chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, và trong những năm 1960, một số tổ chức có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cũng thực hiện cách tiếp cận tương tự, dẫn đến sự hình thành các nhóm người Tây Nguyên tìm kiếm quyền tự trị khỏi Việt Nam, như nhóm Fulro (United Front for the Liberation of Oppressed Races - Mặt trận giải phóng các sắc tộc bị áp bức). Chính nhóm này sau được gọi dưới cái tên liên sắc tộc là 'người Thượng'.