Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Có phải người Tây Nguyên thành bộ phận dân số nghèo nhất?

một giờ trước

Chế độ thực dân Pháp đã chiêu mộ người Tây Nguyên chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, và trong những năm 1960, một số cơ quan đã hành động với sự can thiệp của Hoa Kỳ khi áp dụng các cách tiếp cận tương tự, dẫn đến các nhóm người Tây Nguyên tìm kiếm quyền tự trị khỏi Việt Nam, như nhó Fulro ( (United Front for the Liberation of Oppressed Races - Mặt trận giải phóng các sắc tộc bị áp bức). Chính nhóm này sau được gọi dưới cái tên liên sắc tộc là 'người Thượng', về cơ bản là một tên gọi mang màu sắc chính trị.