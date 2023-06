Hơn 60 tổ chức nhân quyền kêu gọi Obama thúc giục VN trả tự do cho bà Minh Hồng

31 phút trước

Hôm 20/6/2023, sáu mươi lăm tổ chức nhân quyền và môi trường đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, yêu cầu ông công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho nhà hoạt động khí hậu và học giả của Quỹ Obama, Hoàng Thị Minh Hồng.

"Công an Việt Nam đã bắt giữ bà Hồng vào ngày 1/6/2023. Bà đang bị biệt giam và không được gặp luật sư. Chính phủ đang chuẩn bị truy tố bà Hồng với tội danh trốn thuế. Bà phải đối mặt với án tù bảy năm và nếu bị kết tội, bà có thể phải bị tù trong một hệ thống nhà tù nổi tiếng về tra tấn và thiếu trách nhiệm."

"Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố công khai kêu gọi trả tự do cho bà Hồng. Ông đã gặp bà Hồng và ca ngợi công việc của bà, và quỹ ông tiếp tục sử dụng tên và hình ảnh của bà trên trang web của mình. Vì vậy, có lẽ sẽ rất thích hợp nếu ông tham gia cùng Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao để đưa ra tuyên bố công khai của riêng ông kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà."

Những người ký tên trong bức thư bao gồm các tổ chức nhân quyền hàng đầu, như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (International Rivers), và Những người bạn của Trái đất (Friends of the Earth).

Hôm 8/6, cộng đồng cựu sinh viên quỹ Obama đã gửi thư riêng cho Obama, yêu cầu ông can thiệp để đảm bảo bà Hồng được trả tự do. Hai ngày sau, Quỹ Obama đã đưa ra một tuyên bố trên tài khoản Instagram của mình kêu gọi "Việt Nam tôn trọng các quyền của bà Hồng".

Cùng ngày, nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg cũng kêu gọi trả tự do cho bà Hồng.

Sau đó, ngày 15/6, Ban biên tập tờ Washington Post cho rằng Hoa Kỳ và các chính phủ G7 nên đặt điều kiện tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam bằng việc yêu cầu trả tự do cho bà Hồng và các nhà hoạt động khí hậu khác khỏi tù. Bất chấp ngày càng nhiều tiếng kêu gọi trả tự do cho bà Hồng, cựu Tổng thống Mỹ Obama cho đến nay vẫn im lặng.

"Ông Obama nên đẩy mạnh yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho bà Hồng," ông Ben Swanton, Đồng Giám đốc Dự án 88 nói. "Một tuyên bố công khai của ông Obama có rất nhiều trọng lượng. Nó không chỉ giúp nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của bà Hồng trong giới chính trị Hoa Kỳ, mà còn tạo ra nhiều áp lực trong nước đối với chính phủ Việt Nam. Obama cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Nếu ông Obama kêu gọi trả tự do cho bà Hồng, chính phủ sẽ phải giải thích cho người dân Việt Nam lý do tại sao bà Hồng bị giam giữ."