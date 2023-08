Vụ án Nguyễn Văn Chưởng: Còn 'uẩn khúc' gì sau hơn 16 năm?

Nạn nhân là Thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh (Công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) vào ngày 14/7/2007.

Gia đình và Chưởng đã kêu oan trong những năm qua, với lý do thời điểm xảy ra vụ án mạng, Chưởng không có mặt ở Hải Phòng mà đang ở quê Hải Dương.

'Hoàn toàn không khách quan'?

Nói đến vụ án mạng ngày 14/7/2007, nạn nhân là Thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh (Công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), Luật sư Lê Văn Hòa cho rằng "Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình oan, vì rất nhiều vi phạm tố tụng ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa được làm rõ."

"Cuối tháng 1/2014, ông Nguyễn Bá Thanh mời hai nhân vật rất quan trọng tham dự họp, là ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao vào Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an sang cùng nghe."

"Tôi chất vấn, đề nghị đồng chí Nguyễn Sơn cho biết là có văn bản nào của đảng, nhà nước cấm không cho các ban, đảng được nghiên cứu hồ sơ vụ án này không. Vì đây là vụ án bình thường, không có gì liên quan đến an ninh, chính trị, an ninh quốc gia. Lý do gì lại ngăn cản. Thế là ông ta không trả lời được."